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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera: Bu ligde normal olan şey bizim şampiyon olmamız!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmıızlıların file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 22:27
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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera: Bu ligde normal olan şey bizim şampiyon olmamız!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar puanını 51 yapan Cimbom zirve takibini sürdürdü.

Maçta penaltı kurtaran Fernando Muslera karşılaşma sonrası konuştu.

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ;

Fernando Muslera: "Zor bir maç oldu. Gol şanslarını iyi bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek kalitemiz var çünkü. Daha rahat olmamız için maçta farkı açmamız gerekiyor. Galibiyet için mutluyuz."

"SON 10 YILDA 6 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR"

"Şu anda iyi durumdayız. Kapasitesi çok yüksek oyunculara sahibiz. Son ana kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Son 10 yılda 6 şampiyonluğumuz var. Her sene normal olan şey bizim şampiyon olmamız aslında."

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