Haberler Galatasaray Gomis: Berkan formanın hakkını verecek!

Gomis: Berkan formanın hakkını verecek!

Genoa'dan ayrılan ve yeniden Galatasaray'a katılan Berkan Kutlu'nun Bafetimbi Gomis ile özdeşleşen 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından iki futbolcu telefonda görüşürken Gomis, Berkan başarılar diledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gomis: Berkan formanın hakkını verecek!

Genoa'dan ayrılan ve yeniden Galatasaray'a katılan Berkan Kutlu'nun Bafetimbi Gomis ile özdeşleşen 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından iki futbolcu telefonda görüşürken Gomis, Berkan başarılar diledi ve şu ifadeleri kullandı: Çok değerli bir forma. 2 sene boyuncu bu formayla oynama şansı elde ettim ve 2 şampiyonluk kazandım. Senin çocukluğunu etkileyen bir forma olduğunu biliyorum. Geri gelişinle ailemize gerekli olan her şeyi sağlayacağını biliyorum." Berkan Kutlu da 18 numaralı formanın hakkını vereceğini söyledi.

İKİ TARAF İÇİN DE DOĞRU KARAR

TuttoMercato'nun Genoa muhabiri Andrea Piras, Berkan Kutlu'nun Genoa'da elinden geleni yaptığını ama süre bulmakta zorlandığını söyledi. Piras, "Frendrup, Badelj, Malinovsky, Thorsby, Strootman gibi isimlerin görev aldığı orta sahada çok az oynama fırsatı bulabildi. Forma şansı bu isimler tarafından sınırlandırıldı. Haricinde başka bir sorun yoktu. Ayrılık kararı iki taraf için de doğru oldu" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…
Türkiye şehit düşen kahraman vatan evlatları için tek yürek! Sabah namazında 81 ilde eller semaya kalktı
Aslan'dan sol beke sürpriz aday!
F.Bahçe'den bir yıldız transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan sol beke sürpriz aday!
G.Saray'dan Senegalli golcüye kanca!
14 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Ocak)
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (13 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kalacak mı gidecek mi? Yönetim kararını verdi Kalacak mı gidecek mi? Yönetim kararını verdi 07:49
O isme övgüler yağdırdı! "Tepeden tırnağa futbolcu" O isme övgüler yağdırdı! "Tepeden tırnağa futbolcu" 07:46
Rosier PAOK'a Rosier PAOK'a 06:06
Aboubakar'da yırtık Aboubakar'da yırtık 06:04
İki transfer şart İki transfer şart 06:01
Fildişi Sahili galibiyetle başladı! Fildişi Sahili galibiyetle başladı! 01:26
Daha Eski
Fildişi Sahili galibiyetle başladı! Fildişi Sahili galibiyetle başladı! 01:14
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! 01:05
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter kazandı! 00:43
"9 aydır bugünün hayalini kuruyordum!" "9 aydır bugünün hayalini kuruyordum!" 00:31
"Hocamız farklı bir enerjiyle geldi!" "Hocamız farklı bir enerjiyle geldi!" 00:31
Semih Kılıçsoy: Attıkça daha iyi hissediyorum Semih Kılıçsoy: Attıkça daha iyi hissediyorum 00:31