Gomis: Berkan formanın hakkını verecek!

Genoa'dan ayrılan ve yeniden Galatasaray'a katılan Berkan Kutlu'nun Bafetimbi Gomis ile özdeşleşen 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından iki futbolcu telefonda görüşürken Gomis, Berkan başarılar diledi ve şu ifadeleri kullandı: Çok değerli bir forma. 2 sene boyuncu bu formayla oynama şansı elde ettim ve 2 şampiyonluk kazandım. Senin çocukluğunu etkileyen bir forma olduğunu biliyorum. Geri gelişinle ailemize gerekli olan her şeyi sağlayacağını biliyorum." Berkan Kutlu da 18 numaralı formanın hakkını vereceğini söyledi.

İKİ TARAF İÇİN DE DOĞRU KARAR

TuttoMercato'nun Genoa muhabiri Andrea Piras, Berkan Kutlu'nun Genoa'da elinden geleni yaptığını ama süre bulmakta zorlandığını söyledi. Piras, "Frendrup, Badelj, Malinovsky, Thorsby, Strootman gibi isimlerin görev aldığı orta sahada çok az oynama fırsatı bulabildi. Forma şansı bu isimler tarafından sınırlandırıldı. Haricinde başka bir sorun yoktu. Ayrılık kararı iki taraf için de doğru oldu" diye konuştu.