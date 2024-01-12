Sivas’ta buz kesti

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında 2 puan bıraktı: 1-1. Takımdaki önemli eksiklere karşın sarı-kırmızılı ekip maça hızlı başladı. 17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü. 5 dakika sonra Dries Mertens'in ceza sahası dışından çok sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Galatasaray aradığı gole 45+1. dakikada Kerem Demirbay'la ulaştı ve ilk yarı konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için bastırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KIZARDI

Soğuk havada oynanan karşılaşmanın 84. dakikasında topun Kerem Demirbay'ın eline çarpmasıyla penaltı kararı geldi. Sert bir vuruş yapan Koita skora denge getirdi. Okan Buruk'un arka arkaya yaptığı hamleler sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Kerem Aktürkoğlu son anlarda ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Galatasaray, pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek.

ALİ İLK KEZ 11'DE

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın kadroda olmamasından dolayı sağ bekte Ali Turap'e görev verdi. Konya maçının son dakikalarında oynayan 18 yaşındaki futbolcu, dün kariyerinde ilk kez 11'de başladı. Ali Turap soğukkanlı futboluyla beğeni topladı.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Tanguy Ndombele'nin yerine Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'ya göre verdi. İcardi, Sanchez, Oliveira, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Barış, Ziyech ile Bakambu dün yoktu.

İYİSİYLE KÖTÜSÜYLE!

Galatasaray'ın gurbetçi futbolcusu Kerem Demirbay, maçın en flaş ismi oldu. 89 dakika sahada kalan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı taraftarları hem sevindirdi hem üzdü... Demirbay, önce 45. dakikada klas bir golle Galatasaray'ı öne geçirmeyi başardı. 85'te ise büük bir hataya imza attı. Ceza alanı içinde topa elle müdahale edip penaltıya sebep oldu. 86'da da Koitan durumu beraberliğe getiren golü kaydetti. Sarı kırmızılı futbolcu, bu beraberlik sonrası oldukça üzgündü. Arkadaşlarının teselli ettiği Demirbay, maç sonrası "Bizim için yeterli değil ama sezon daha uzun. Şampiyonluğa inanıyoruz. Yola devam"dedi.

2021'DEN BERİ İLK KEZ

Kerem Demirbay, DeAndre Yedlin'den (Mart 2021 Rizespor) bu yana bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de penaltıya sebebiyet veren ilk Galatasaraylı oldu.

KARAGÖL: HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ

Sıvasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karagöl, "İkinci yarı oyunu dengeledik ve 1-1'lik skoru yakaladık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen 1-1'lik skordan da çok memnunuz, 1 puan bizim için iyi oldu. Hakeme de buradan çok teşekkür ediyorum çok güzel bir maç yönetti. İnşallah böyle devam eder" dedi.