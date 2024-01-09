Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti
Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu son olarak Trendyol Süper Lig'de oynanan Tümosan Konyaspor maçında ağları 2 kez havalandırırken yönetimden de futbolcu ile ilgili kritik karar geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha kaydetti.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı 2 kez ağları sarsarken galibiyetin de baş mimarı oldu.
Futbolcu bu performansının ardından bir kez daha sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı.
Bu maçta oldukça başarılı bir performans sergileyen oyuncu ile ilgili yönetimden flaş karar geldi.
Milliyet'in habere göre başarılı stoperden herhangi bir talep gelmemesine rağmen yönetim oyuncunun kontratında iyileştirmeye gidecek.
Bu sezon 19 milyon 550 bin lira alacak olan ve bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun kontratında düzenleme olacağı ve zam yapılacağı aktarıldı.
"BU RAKAMLARA OYNAMASI HAKSIZLIK OLUR"
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Abdülkerim'in böyle bir talebi yok ama bu rakamlara oynaması haksızlık olur" dediği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde bu durumu netliğe kavuşturacağı belirtiliyor.
Ayrıca zam talebinin futbolcudan da gelmemesinin camiada büyük takdire yol açtığı aktarıldı.
DİĞER