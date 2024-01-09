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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu son olarak Trendyol Süper Lig'de oynanan Tümosan Konyaspor maçında ağları 2 kez havalandırırken yönetimden de futbolcu ile ilgili kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 11:06
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Lig'de amansız bir zirve yarışı veriyor.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılılar son olarak Fenerbahçe'nin deplasmanda İstanbulspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği haftada sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Cimbom pek çok eksikle çıktığı bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha kaydetti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı 2 kez ağları sarsarken galibiyetin de baş mimarı oldu.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Futbolcu bu performansının ardından bir kez daha sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Bu maçta oldukça başarılı bir performans sergileyen oyuncu ile ilgili yönetimden flaş karar geldi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Milliyet'in habere göre başarılı stoperden herhangi bir talep gelmemesine rağmen yönetim oyuncunun kontratında iyileştirmeye gidecek.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Bu sezon 19 milyon 550 bin lira alacak olan ve bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun kontratında düzenleme olacağı ve zam yapılacağı aktarıldı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

"BU RAKAMLARA OYNAMASI HAKSIZLIK OLUR"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Abdülkerim'in böyle bir talebi yok ama bu rakamlara oynaması haksızlık olur" dediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde bu durumu netliğe kavuşturacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için flaş karar! Yönetim harekete geçti

Ayrıca zam talebinin futbolcudan da gelmemesinin camiada büyük takdire yol açtığı aktarıldı.

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