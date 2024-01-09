GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!
"Sen ok adar para eder misin?" denilen Abdülerim Bardakcı'ya Avrupa'da en iyi savunmacılar arasında gösterildi. Ligin en golcü defans oyuncusu olan Bardakcı, değerini de iki katından fazlasına katladı. Galatasaray'ın Konyaspor maçına Alman devinin scoutların geldiği ortaya çıktı. Yıldız savunmacı için olumlu rapor sunuldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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HERKES GİDER O KALIR
Geçen sezon başında 4 milyon euro olan piyasa değeri bugün 10 milyon euro'ya kadar yükseldi.
Üstelik tecrübeli kramponun başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Süper Lig'de 12. golüne ulaşan Abdülkerim, 2020/21'den bu yana 7 kezle Süper Lig'in en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.Ayrıca takımda birçok oyuncunun yeri ve mevkisi değişirken Bardakçı takıma adeta çivi çaktı.
Abdülkerim'in yanında dönüşümlü olarak Davinson Sanchez, Kaan ve Nelsson'u kullanan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 18 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermedi.
MAAŞI YÜKSELECEK
Yönetim bir buçuk yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakcı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un garanti ücretinde iyileştirme yapan sarı-kırmızılı kulüpte sıra 19.5 milyon TL kazanan Abdülkerim'e geldi.
Oyuncuyla yakın zamanda yeni bir kontrat yapılması bekleniyor.
BAYERN MÜNİH İZLİYOR
Öte yandan Abdülkerim'in yükselen formu Avrupa'nın da dikkatini çekti.
Alman devi Bayern Münih'in tecrübeli savunmacıyı izlemeye başladığı belirtildi.
Konya maçında takip edilen yıldız oyuncunun, İstanbul'da oynanacak Kayseri mücadelesinde de takip edileceği belirtiliyor.
Bayern'yi scoutların olumlu raporu durumunda sezon sonu teklif gelebileceği yorumu yapılıyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Abdülkerim, 4 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Abdülkerim'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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