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GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

"Sen ok adar para eder misin?" denilen Abdülerim Bardakcı'ya Avrupa'da en iyi savunmacılar arasında gösterildi. Ligin en golcü defans oyuncusu olan Bardakcı, değerini de iki katından fazlasına katladı. Galatasaray'ın Konyaspor maçına Alman devinin scoutların geldiği ortaya çıktı. Yıldız savunmacı için olumlu rapor sunuldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Konyaspor maçında biri muhteşem bir vole olmak üzere 2 gol atarak galibiyetin mimarı olan Abdülkerim Bardakcı resmen ışıl ışıl parlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

G.Saray'a transferi öncesi F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Sen o kadar eder misin?" diyerek geri çevirdiği 29 yaşındaki savunmacı, bugün artık Avrupa'nın en iyileri arasında gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Dünyaca ünlü Four Four Two Dergisi'nin 'Avrupa'nın en iyi 5 Savunma Oyuncusu' arasına aldığı Abdülkerim, sarı kırmızılı takıma geldikten sonra değerini de katladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

HERKES GİDER O KALIR
Geçen sezon başında 4 milyon euro olan piyasa değeri bugün 10 milyon euro'ya kadar yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Üstelik tecrübeli kramponun başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Süper Lig'de 12. golüne ulaşan Abdülkerim, 2020/21'den bu yana 7 kezle Süper Lig'in en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.Ayrıca takımda birçok oyuncunun yeri ve mevkisi değişirken Bardakçı takıma adeta çivi çaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Abdülkerim'in yanında dönüşümlü olarak Davinson Sanchez, Kaan ve Nelsson'u kullanan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 18 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

MAAŞI YÜKSELECEK
Yönetim bir buçuk yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakcı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un garanti ücretinde iyileştirme yapan sarı-kırmızılı kulüpte sıra 19.5 milyon TL kazanan Abdülkerim'e geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Oyuncuyla yakın zamanda yeni bir kontrat yapılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

BAYERN MÜNİH İZLİYOR
Öte yandan Abdülkerim'in yükselen formu Avrupa'nın da dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Alman devi Bayern Münih'in tecrübeli savunmacıyı izlemeye başladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Konya maçında takip edilen yıldız oyuncunun, İstanbul'da oynanacak Kayseri mücadelesinde de takip edileceği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Bayern'yi scoutların olumlu raporu durumunda sezon sonu teklif gelebileceği yorumu yapılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Abdülkerim, 4 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya Alman devi talip oldu!

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Abdülkerim'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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