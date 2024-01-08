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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'a, ilgilendiği Vanderlan'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:41
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, bu mevkiye takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Galatasaray'ın listesinde birçok sol bek adayı var. Bu adaylardan biri de Brezilyalı Vanderlan'dı...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Ancak Brezilya basınından UOL'da yer alan habere göre Palmeiras, takımda önemli bir geleceği olduğunu düşündüğü Vanderlan için gelen teklifleri reddetme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Brezilya kulübünün, hem Vanderlan hem de Flaco Lopez için 'satılık değil' diyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Vanderlan'ın Palmeiras'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

VANDERLAN KİMDİR?

7 Eylül 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

Profesyonel futbol kariyerine Palmeiras altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'

2022'nin ocak ayında Palmeiras'ta A takıma yükselme başarısı gösterdi.

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