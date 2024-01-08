TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a genç sol bekten kötü haber! 'Satılık değil'
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'a, ilgilendiği Vanderlan'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak Brezilya basınından UOL'da yer alan habere göre Palmeiras, takımda önemli bir geleceği olduğunu düşündüğü Vanderlan için gelen teklifleri reddetme kararı aldı.
Brezilya kulübünün, hem Vanderlan hem de Flaco Lopez için 'satılık değil' diyeceği öğrenildi.
Vanderlan'ın Palmeiras'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
VANDERLAN KİMDİR?
7 Eylül 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Palmeiras altyapısında başladı.
2022'nin ocak ayında Palmeiras'ta A takıma yükselme başarısı gösterdi.
1.83 cm boyundaki Vanderlan, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
21 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...
DİĞER