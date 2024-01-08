Nöbetçi golcü Abdülkerim

Galatasaray Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü. Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u farklı geçmesinin ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerine rağmen kazanmayı başardı. Mauro İcardi başta 7 önemli isminden farklı nedenlerle faydalanamayan Galatasaray'ın golleri 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı ile 90. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi. Rakibinin kazandığı gün hata yapmayan Cimbom, Süper Lig'deki 15. galibiyetini alarak puanını 47'ye çıkardı. Averajla ikinci sırada yer aldı.

GOL SAYISINI 12'YE ÇIKARDI

MAÇA damga vuran Abdülkerim özellikle attığı ilk golde forvetlere nazire yaptı. 63. dakikasında Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yarım vole ile gelişine vuran yıldız futbolcu, tribünleri mest etti. İkinci golünü klasik kafa vuruşu ile yapan 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Süper Lig'de 12. Golüne ulaşan Abdülkerim, 2020/21'den bu yana Süper Lig'in en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Sahadan zaferle ayrılan Galatasaray, Perşembe günü Sivas'a konuk olacak.

BARIŞ ALPER ŞOKU

Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz, Sivasspor deplasmanından forma giyemeyecek. Maçın başarılı isimleri arasında yer alan genç oyuncu, 79. dakikada, Oliveira'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

KULÜBE GENÇLEŞTİ

Buruk, kadroda genç isimlere şans verdi. 19 yaşındaki Eyüp ile Hamza, 18 yaşındaki Baran, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap, 17 yaşındaki Gökdeniz ve Efe vardı. Yaş ortalaması 20'ye düşerken Ali Turap, Efe ve Eyüp son anlarda şans buldu. Eyüp, Abdülkerim'in 2. golünün asistini yaptı.

KAAN BU KEZ SAĞ BEKTE

Boey'un cezası sebebiyle forma giyememesinin ardından sağ bekte Kaan Ayhan görev aldı. Bu sezon orta saha ve stoperde şans bulan tecrübeli futbolcu, bu kez pozisyon değiştirdi. Ligde son olarak 14'üncü haftadaki Pendikspor maçına 11'de başlayan Kaan, 3 maç sonra yeniden 11'e döndü.

Kerem'e alkışlı destek

NET fırsatları kaçıran Kerem Aktürkoğlu'na taraftarlardan destek geldi. Kerem, 85. dakikada yerini Kazımcan'a bırakırken alkışlarla kenara geldi. Kendisi lehine yapılan tezahüratlara teşekkür etti. Bu sezon ligde 18 maçta 5 gol, 6 asisti olan Kerem, üst üste 2. kez maçı boş geçti

Angelino yine yoktu

YOLLARIN ayrılması beklenen Angelino, Konyaspor maçında da kadroya giremedi. Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de son 2 haftada yaptığı VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcu, dün de 21 kişi arasında yoktu. Konyaspor maçıyla Angelino'nun üst üste forma giymediği Süper Lig müsabaka sayısı 8'e yükseldi

SANCHEZ:

RİSKİM

VAR

SAKATLIĞI devam eden Davinson Sanchez, süreçle ilgili konuştu. Kolombiyalı savunmacı, "Ben de oynayacağım zamanı heyecanla bekliyorum. Antrenmanlarıma bireysel olarak devam ediyorum. Şu an için sahada olmam biraz riskli görünüyor" sözlerini kullandı