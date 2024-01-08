Galatasaray Konyaspor maçı ardından Sergio Oliveira'dan Abdülkerim Bardakcı'ya övgü! Asterix...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin zirvesinde rakipsiz devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, zorlu 19. haftayı da galibiyet ile kapattılar. Galatasaray'da Icardi, Hakim Ziyech, Bakambu, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Torreira ve Sergio Oliveira gibi isimler maçta süre alamadı. Sergio Oliveira maçın ardından 2 gol atan takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'yı tebrik etti. Sergio Oliveira, yaptığı paylaşımda yeni saç stili ile de dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'yı Asterix ve Obelix filminin karakteri Asterix'e benzetti.
SERGIO OLIVEIRA'DAN ASTERİX BENZETMESİ!
Maçın ardından takım arkadaşını tebrik eden Portekizli yıldız, Abdülkerim Bardakcı'yı Asterix'e benzetti. İşte o paylaşım...
HAKAN ÇALHANOĞLU DA SEAN PAUL'E BENZETTİ!
Maçın ardından Abdülkerim Bardakcı'ya adeta tebrik yağdı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu yeni saç stili sebebiye Abdülkerim Bardakcı'yı Sean Paul'e benzetti.