"Biz burada mutluyuz"

Aslan'ın hocası Okan Buruk, son dönemdeki söylentilere cevap verdi. Buruk "Son haftalarda takımın üstünde olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Biz çok mutluyuz. Hepimiz Galatasaray'a hizmet etmek için yarışıyoruz. Takım içinde farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Yönetimimiz, başkanımız hepsi bize çok iyi destek veriyor. Yönetim, camia, başkanımızla hedefe yürümeye çalışıyoruz. Bizi de karıştırmaya çalışacaklar. Bunu net gördük. Biz içeride birbirimize sarılıyoruz. Dışarıda da bunu göstereceğiz" diye konuştu. Buruk, Konyaspor maçında 30 şut attıklarını, zor bir rakibe karşı 3 puanı aldıklarını belirtti. "Bugün itibarıyla ligin en iyi başlangıç yapan takımıyız. Ben ve oyuncularım burada çok mutluyuz" dedi.

BURUK'TAN SATIR BAŞLARI

Kerem Aktürkoğlu: G.Saray'ın zaferlerine inanılmaz katkısı var. Taraftarın ona desteği sevindirici.

Kerem Demibay: Son haftalarda yükselen bir performansı var. Takıma ağabeylik yapılıyor.

Ziyech: G.Saray'da mutlu. Afrika Ulusular Kupası kampına giderken de hafif sakatlığı vardı. Mutlu bir şekilde ayrıldı.

Icardi: Uzun zamandır iğne ile oynadı. Yüzündeki sakatlıkla birleştirdik. Ortak kararımızla bir süre dinlendireceğiz.