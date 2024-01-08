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Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Konyaspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:04
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Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Bu sezonki 8. yenilgisini alan Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VAR

G.Saray'da çok önemli eksikler vardı. Icardi, Sanchez, Boey ve Torreira. Aslında G.Saray zorlandı da. İlk yarıda oyunu hızlandıramadılar, kanatlara inemediler, bir de karşılarında 18 yaşında mükemmel bir kaleci vardı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı ise Konyaspor hem cesur hem etkili gelmeye başladı. Goller de kaçırdı ama işte atamayana atarlar G.Saray son bölümde önce Abdülkerim'in mükemmel volesi, sonra Zaha ve yine Abdülkerim ile maçı koparttı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Futbol böyle bir şey. Şans kadar hakemin dürüstlüğü de yanında olmalı. G.Saray'ın attığı ilk gol öncesi Barış Alper'in, Konyasporlu oyuncuya açık bir faulü var.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Skora göre maç yöneten Ali Şansalan, zaten bu dakikalarda aleni Konya faullerini vermedi. Gol öncesi faulü vermedi, bu top gitti serbest vuruş oldu ve gol geldi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Kötü olan ne biliyor musunuz? Hakemin görememesi değil, görüp de verememesi.

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