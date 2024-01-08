Ahmet Çakar Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Konyaspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)
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Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 8. yenilgisini alan Konyaspor ise 18 puanda kaldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VAR
G.Saray'da çok önemli eksikler vardı. Icardi, Sanchez, Boey ve Torreira. Aslında G.Saray zorlandı da. İlk yarıda oyunu hızlandıramadılar, kanatlara inemediler, bir de karşılarında 18 yaşında mükemmel bir kaleci vardı.
İkinci yarı ise Konyaspor hem cesur hem etkili gelmeye başladı. Goller de kaçırdı ama işte atamayana atarlar G.Saray son bölümde önce Abdülkerim'in mükemmel volesi, sonra Zaha ve yine Abdülkerim ile maçı koparttı.
Futbol böyle bir şey. Şans kadar hakemin dürüstlüğü de yanında olmalı. G.Saray'ın attığı ilk gol öncesi Barış Alper'in, Konyasporlu oyuncuya açık bir faulü var.
Skora göre maç yöneten Ali Şansalan, zaten bu dakikalarda aleni Konya faullerini vermedi. Gol öncesi faulü vermedi, bu top gitti serbest vuruş oldu ve gol geldi.
Kötü olan ne biliyor musunuz? Hakemin görememesi değil, görüp de verememesi.
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