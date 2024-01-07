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GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibiyle zirveyi paylaşan sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Afrika Kupası nedeniyle yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Galatasaray'da Icardi sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Sarı kırmızılı taraftarlar forvette kimin oynayacağını merak ediyor. İşte Okan Buruk'un 11'i ... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

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GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

RAMS Park Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

44 puanla averajla 2. sırada yer alan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

KONYASPOR MAÇINDA 6 EKSİK

Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında 6 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Göğüs kasında kopuk oluşan Sergio Olivera'nın sakatlığı devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Derbide sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey ise kart cezalısı nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

ICARDI ŞOKU!

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun bir süre oynayamayacağını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

KAAN AYHAN SAĞA GEÇECEK
Galatasaray'ın önemli ismi Sacha Boey bugün yok ve yerine kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Ama formaya en yakın görülen isim daha önce de sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan...

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Barış Alper Yılmaz bu durumda yine sol bekte devam edecek. Öte yandan Konyaspor maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz ile Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Icardi'nin Konyaspor maçı öncesi şok sakatlığı sonrası forvet hattında kimin görev alacağı merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

ÜÇ OYUNCU ARASINDA KALDI
Her şeye rağmen galibiyet hedefleyen Okan Buruk, forvet için Barış, Zaha ve Halil arasında gidip gelen Buruk'un tercihini Halil'den yana kullanması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

YENİ ÜÇLÜ
Galatasaray'da Konya maçı öncesi önemli eksikler var ve ileride bu kez Kerem, Zaha ve Halil üçlüsü görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

İlk kez bir araya gelecek olan oyuncular gol için savaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Kadrodaki eksiklerin ardından Okan Buruk 11 tercihini yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

İŞTE G.SARAY - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

MUSLERA

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

KAAN AYHAN

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

NELSSON

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

ABDÜLKERİM

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

BARIŞ

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

KEREM DEMİRBAY

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

NDOMBELE

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

MERTENS

GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

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