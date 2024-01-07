GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

KAAN AYHAN SAĞA GEÇECEK

Galatasaray'ın önemli ismi Sacha Boey bugün yok ve yerine kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Ama formaya en yakın görülen isim daha önce de sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan...