Galatasaraylı Kaan Ayhan: Hak eden takım kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, karşılaşmanın ardından alınan galibiyeti değerlendirdi.

Kaan'ın açıklamaları şu şekilde:

Çok iyi bir maç oynadık. Ben öyle düşünüyorum, öyle gördük. İlk yarı çok iyi başladık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Daha erken bulsak, daha rahat maç olurdu. Apo'nun harika golüyle öne geçtik. Sonra kontrolü verdik gibi oldu ama bence hak eden takım kazandı. Bu kadar ilk 11 oyuncusunun olmadığı bir maçta iyi performans gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz.