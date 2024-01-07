Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir zaman kala Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı.
Milliyet'te yer alan habere göre ara transfer döneminde bazı bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray'da yönetimin bütün çalışmalarını çok gizli yürüteceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı idarecilerin bu kararı almasında ise yaz döneminde yaşananların etkisi oldu.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Fred ve Szymanski gibi isimlerle yaz döneminde ilgilenen ama limit sorunu nedeniyle sürecin uzamasından dolayı transferde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da Fenerbahçe ile anlaşmasından dolayı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.
Yaşanan sorunlardan ders çıkaran Galatasaray'ın bu kez kendi ilgilendikleri isimlerin başka kulüplerin de gündeme gelmemesi adına isimler ve kulüplerle yapılacak temasların mümkün olduğunca gizli tutulması kararı aldı.
Böylece hem futbolcuların maliyetlerinin düşürüleceği hem de diğer kulüplerin devreye girmesinin engelleneceği belirtildi.
DİĞER