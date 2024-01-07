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Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine az bir zaman kala Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 08:05
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Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Sarı-kırmızılılar, devre arasında öncelikle sol bek hattına takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Aslan, sol bek sorununu çözdüğü takdirde orta saha hattına da transfer gerçekleştirebilir.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Öte yandan ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla sarı-kırmızılı yönetim flaş bir karar aldı.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Milliyet'te yer alan habere göre ara transfer döneminde bazı bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray'da yönetimin bütün çalışmalarını çok gizli yürüteceği öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Sarı-kırmızılı idarecilerin bu kararı almasında ise yaz döneminde yaşananların etkisi oldu.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Fred ve Szymanski gibi isimlerle yaz döneminde ilgilenen ama limit sorunu nedeniyle sürecin uzamasından dolayı transferde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da Fenerbahçe ile anlaşmasından dolayı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Yaşanan sorunlardan ders çıkaran Galatasaray'ın bu kez kendi ilgilendikleri isimlerin başka kulüplerin de gündeme gelmemesi adına isimler ve kulüplerle yapılacak temasların mümkün olduğunca gizli tutulması kararı aldı.

Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Böylece hem futbolcuların maliyetlerinin düşürüleceği hem de diğer kulüplerin devreye girmesinin engelleneceği belirtildi.

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