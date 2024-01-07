Galatasaray'dan flaş karar! Ara transferde...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Fred ve Szymanski gibi isimlerle yaz döneminde ilgilenen ama limit sorunu nedeniyle sürecin uzamasından dolayı transferde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da Fenerbahçe ile anlaşmasından dolayı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.