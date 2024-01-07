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Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE | GS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 19. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 17:45 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 18:17
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Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE | GS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray, Rams Park'ta Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem, Halil.

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Oliviera.

SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonrasında yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi'nin Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşısında en ileri uçta şans vereceği isim de merak konusu.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

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