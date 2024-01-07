GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Konyaspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonrasında yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi'nin Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşısında en ileri uçta şans vereceği isim de merak konusu.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.