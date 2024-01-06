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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bir yandan devre arası bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sezonun en dikkat çekici ismi Sacha Boey'le yeni sözleşme henüz yapılmamıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 14:10
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Sarı-kırmızılılarda bir yandan da iç transfer hareketliliği yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Aslan'ın en istikrarlı isimlerinden olan Sacha Boey, piyasasını genişletti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray ile kontratını henüz uzatmayan Sacha Boey'e teklif yağıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Birçok İngiliz takımı scoutlarına maçlarda Fransız yıldızı izletmişti. 23 yaşındaki oyuncu teklifler de alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Yönetim, gelen bu önerileri teknik direktör Okan Buruk'a sordu. Buruk ise "En azından sezon sonuna kadar kesinlikle bizimle kalmalı" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Sarı-kırmızılı idareciler de bunun üzerine Boey'u isteyen kulüplere "Şu an satılık değil. Sezon bitmeden kimseyle masaya oturmayacağız" mesajını onlara ilettiler.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Sacha Boey, 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

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