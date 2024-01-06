TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bir yandan devre arası bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sezonun en dikkat çekici ismi Sacha Boey'le yeni sözleşme henüz yapılmamıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Galatasaray ile kontratını henüz uzatmayan Sacha Boey'e teklif yağıyor.
Birçok İngiliz takımı scoutlarına maçlarda Fransız yıldızı izletmişti. 23 yaşındaki oyuncu teklifler de alıyor.
Yönetim, gelen bu önerileri teknik direktör Okan Buruk'a sordu. Buruk ise "En azından sezon sonuna kadar kesinlikle bizimle kalmalı" dedi.
Sarı-kırmızılı idareciler de bunun üzerine Boey'u isteyen kulüplere "Şu an satılık değil. Sezon bitmeden kimseyle masaya oturmayacağız" mesajını onlara ilettiler.
Bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Sacha Boey, 2 gol kaydetti.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro...
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