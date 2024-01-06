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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Birçok mevkiye takviye arayışında olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibinin tecrübeli golcüsünü listesine dahil etti. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 08:29
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarında vites yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Sarı-kırmızılılar önceliğini sol beke verse de orta saha ve forvet hattına da takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Aslan'ın gündemine gelen son isim, Kayserispor forması giyen Mame Thiam oldu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Bu sezon Kayserispor forması ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mame Thiam, 11 kez ağları havalandırırken ligde Icardi ve Dzeko ile krallık yarışında.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Sabah'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, forvet arayışındaki Galatasaray'ın da radarına girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Bu sezonun sonunda Kayserispor ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu için Galatasaray yönetimi, devre arasında kapıyı çalarak teklif yapacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Kariyerinde Inter, Juventus, PAOK, Empoli formaları da giyen Thiam, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de ter dökerken 34 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asistlik performans göstermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Kayserispor'da 74 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 gol ve 10 asist ile takımının son yıllardaki sürükleyici ismi durumunda.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

MAME THIAM KİMDİR?

9 Ekim 1992 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Profesyonel futbol kariyerine Sassuolo altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

Kariyerinde Inter, Juventus, PAOK, Empoli, Kasımpaşa ve Fenerbahçe formaları da giyen Thiam, 2021'den bu yana Kayserispor'da oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!

İtalya pasaportu da bulunan Senegalli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

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