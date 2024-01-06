TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'in golcüsünü istiyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Birçok mevkiye takviye arayışında olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibinin tecrübeli golcüsünü listesine dahil etti. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Bu sezon Kayserispor forması ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mame Thiam, 11 kez ağları havalandırırken ligde Icardi ve Dzeko ile krallık yarışında.
Sabah'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, forvet arayışındaki Galatasaray'ın da radarına girdi.
Bu sezonun sonunda Kayserispor ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu için Galatasaray yönetimi, devre arasında kapıyı çalarak teklif yapacak.
Kariyerinde Inter, Juventus, PAOK, Empoli formaları da giyen Thiam, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de ter dökerken 34 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asistlik performans göstermişti.
Kayserispor'da 74 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 gol ve 10 asist ile takımının son yıllardaki sürükleyici ismi durumunda.
MAME THIAM KİMDİR?
9 Ekim 1992 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Sassuolo altyapısında başladı.
Kariyerinde Inter, Juventus, PAOK, Empoli, Kasımpaşa ve Fenerbahçe formaları da giyen Thiam, 2021'den bu yana Kayserispor'da oynuyor.
İtalya pasaportu da bulunan Senegalli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Thiam'ın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...
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