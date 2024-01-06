Icardi şoku

G.Saray'da Mauro İcardi, Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbeyle sakatlanmıştı. Dün kulüpten bir açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından "Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro İcardi'nin göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" denildi. İcardi'nin ligde Konyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyme ihtimali bulunmuyor. 30 yaşındaki golcünün 15 Ocak'ta oynanacak Kayserispor sınavına yetiştirilmesi bekleniyor.