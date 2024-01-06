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Gözler Zaha'da

Fildişili yıldız yine Okan Buruk’un silahlarından biri olacak. Başarılı hoca şut emri verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Gözler Zaha'da

Cimbom'un süper yıldızı Wilfried Zaha, Konyaspor karşılaşmasında Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olacak. Fildişili yıldız, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağırılmamıştı. 31 yaşındaki oyuncu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe çevirmiş durumda. İdmanlarda hırsla çalışan Zaha heyecanla Konyaspor mücadelesini bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk onu bu maçta kullanmayı planlıyor.

ÖZEL PLAN HAZIR

Okan Buruk, teke tekte etkili bir oyuncu olan Wilfried Zaha'yı rahatlatacak planlar hazırladı. Başarılı çalıştırıcı, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun hızından ve çalım yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için planlarını yaptı. Onu rakip bek ile yalnız bırakacak senaryolar hazırladı. Zaha'nın hazırladığı pozisyonlardan gol veya goller bulmayı düşünüyor. Buruk, oyuncusuyla da konuşarak şut emri verdi.

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