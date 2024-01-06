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Akıl oyunları

Boey, Torreira kart cezalısı, Ziyech, Bakambu Afrika Kupası’nda Oliveira, Sanchez, İcardi sakat, Kerem belirsiz. Buruk düşünceli.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Akıl oyunları

Cimbom'da Konyaspor mücadelesi öncesinde tam anlamıyla kriz var. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Lucas Torreira kart cezaları sebebiyle yoklar. Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ise Afrika Kupası için gittiler. Sergio Oliveira göğüs kası koptuğu için ameliyat geçirdi. Davinson Sanchez ve Mauro İcardi sakat. Burnundan ameliyat olan Kerem Aktürkoğlu'nun durum da belirsiz. Tüm bu eksikler sebebiyle Okan Buruk endişeli. Hem sahaya çıkacak 11'i hem de Kerem'in durumu sebebiyle yerli rotasyonunu doğru oluşturmak zorunda. Başarılı çalıştırıcı kurmaylarıyla kafa kafaya vererek yoğun şekilde farklı 11'ler oluşturarak planlarını kuruyor.

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