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GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibiyle zirveyi paylaşan sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Afrika Kupası nedeniyle yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Galatasaray'da Konyaspor maçının 11'i merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un 11 tercihi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 12:09
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GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

RAMS Park Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

44 puanla averajla 2. sırada yer alan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KONYASPOR MAÇINDA 5 EKSİK

Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında 5 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Göğüs kasında kopuk oluşan Sergio Olivera'nın sakatlığı devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Derbide sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey ise kart cezalısı nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

ICARDI MÜJDESİ!

Okan Buruk'tan ekstra bir gün izin alan Mauro Icardi çalışmalara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan ve o dönemden beri antrenmanların çoğunda yer almayan Arjantinli, dün uzun bir aranın ardından idmana çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Moralli görünen tecrübeli yıldızın Konyaspor maçına da ilk 11'de çıkması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Sezon başında Shaktar Donets'ten transfer edilen Tete beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Brezilyalı oyuncu Zaha, Ziyech ve Kerem'in arkasında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Tete, Ziyech'in yokluğununda kendisini gösterme fırsatından yararlanmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Okan Buruk'un 23 yaşındaki oyuncuya Konyaspor maçında forma vereceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

İŞTE OKAN BURUK'UN KONYASPOR MAÇI 11'İ

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

MUSLERA

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

SANCHEZ

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

BARIŞ

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

NDOMBELE

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

MERTENS (KEREM)

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

TETE

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