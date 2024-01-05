GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Derbide sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey ise kart cezalısı nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan ve o dönemden beri antrenmanların çoğunda yer almayan Arjantinli, dün uzun bir aranın ardından idmana çıktı.