GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibiyle zirveyi paylaşan sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Afrika Kupası nedeniyle yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Galatasaray'da Konyaspor maçının 11'i merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un 11 tercihi... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 12:09
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KONYASPOR MAÇINDA 5 EKSİK
Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında 5 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
Göğüs kasında kopuk oluşan Sergio Olivera'nın sakatlığı devam ediyor.
Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katıldı.
Derbide sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey ise kart cezalısı nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
ICARDI MÜJDESİ!
Okan Buruk'tan ekstra bir gün izin alan Mauro Icardi çalışmalara başladı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan ve o dönemden beri antrenmanların çoğunda yer almayan Arjantinli, dün uzun bir aranın ardından idmana çıktı.
Moralli görünen tecrübeli yıldızın Konyaspor maçına da ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Sezon başında Shaktar Donets'ten transfer edilen Tete beklentilerin altında kaldı.
Brezilyalı oyuncu Zaha, Ziyech ve Kerem'in arkasında kaldı.
Tete, Ziyech'in yokluğununda kendisini gösterme fırsatından yararlanmak istiyor.
Okan Buruk'un 23 yaşındaki oyuncuya Konyaspor maçında forma vereceği öğrenildi.
İŞTE OKAN BURUK'UN KONYASPOR MAÇI 11'İ
ZAHA
ICARDI
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