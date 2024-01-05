Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmeler yapması sonrası transfer için harekete geçti. Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı radarına aldı. Galatasaray'ın renklerine bağlamak için uğraş verdiği Arjantinli futbolcunun sözleşmesindeki flaş madde ortaya çıktı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Galatasaray, müzesine yeni bir kupa daha eklemek istiyor.
Sezon sonu için önemli hedefler belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemine büyük önem veriyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Aslan'da eksik bölgeler belirlendi.
HAKIM ZIYECH AYRILIYOR!
Sezon başında Chelsea'den bedelsiz kiralanan Hakim Ziyech'in ismi son günlerde ayrılık haberleriyle anılıyor.
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda sahne alacak olan yıldız futbolcunun devre arasında veda etme ihtimali ortaya çıktı.
Galatasaray yönetiminin, Ziyech konusunda Arabistan Ligi ekipleriyle transfer görüşmesi yaptığı iddia ediliyor.
Ziyech'in ayrılma ihtimali sonrası arayışlara başlayan Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı.
DYBALA BOMBASI!
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Roma'nın Arjantinli yıldızı Dybala'yı transfer etmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un gözdesi konumundaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.
SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI!
Galatasaray'ın transfer listesindeki Dybala'nın sözleşme detayları belli oldu.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Dybala'nın Roma'daki sözleşmesini duyurdu.
İTALYA DIŞINDAN BİR TAKIMA 12 MİLYON EURO!
Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif hale gelen Dybala, İtalya dışından bir takıma 12 milyon euro'ya transfer olabilecek.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı ikna etmesi durumunda sözleşmede yazan ücreti ödeyip transferi bitirebilecek.
Paulo Dybala'nın kontratındaki bu madde, 15 Ocak'a kadar aktif durumda.
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