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Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmeler yapması sonrası transfer için harekete geçti. Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı radarına aldı. Galatasaray'ın renklerine bağlamak için uğraş verdiği Arjantinli futbolcunun sözleşmesindeki flaş madde ortaya çıktı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:03
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BURAK ŞENTÜRK
Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Paulo Dybala heyecanı yaşanıyor.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızları hedefine aldı.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Süper Lig'de averajla ikinci sırada bulunan Cimbom, üst üste ikinci şampiyonluğun peşinde.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Galatasaray, müzesine yeni bir kupa daha eklemek istiyor.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Sezon sonu için önemli hedefler belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Aslan'da eksik bölgeler belirlendi.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

HAKIM ZIYECH AYRILIYOR!
Sezon başında Chelsea'den bedelsiz kiralanan Hakim Ziyech'in ismi son günlerde ayrılık haberleriyle anılıyor.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda sahne alacak olan yıldız futbolcunun devre arasında veda etme ihtimali ortaya çıktı.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Galatasaray yönetiminin, Ziyech konusunda Arabistan Ligi ekipleriyle transfer görüşmesi yaptığı iddia ediliyor.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Ziyech'in ayrılma ihtimali sonrası arayışlara başlayan Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

DYBALA BOMBASI!
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Roma'nın Arjantinli yıldızı Dybala'yı transfer etmek istiyor.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Teknik direktör Okan Buruk'un gözdesi konumundaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI!
Galatasaray'ın transfer listesindeki Dybala'nın sözleşme detayları belli oldu.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Dybala'nın Roma'daki sözleşmesini duyurdu.

Dybala'dan Galatasaray'a haber var! Sözleşmesi duyuruldu

İTALYA DIŞINDAN BİR TAKIMA 12 MİLYON EURO!
Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif hale gelen Dybala, İtalya dışından bir takıma 12 milyon euro'ya transfer olabilecek.

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