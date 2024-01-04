Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray, orta sahaya takviye kararı almıştı. Sarı-kırmızılıların, gündeminde yer alan yıldız isim için yaptığı 15 milyon euro'luk teklifin reddedildiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye arayışına girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Aslan'ın gündemine aldığı Raphael Onyedika'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Belçika basınından Footnews'ta yer alan habere göre Galatasaray, Onyedika için 3 milyon euro kiralama + 12 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Haberde Club Brugge'ün, Nijerya Milli Takım ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek oyuncusunu bırakmak istemediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Belçika ekibinin oyuncu için 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği hatırlatıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Bu sezon Club Brugge formasıyla 32 maçta görev alan Onyedika, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

Onyedika'nın Belçika ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!

1.84 cm boyundaki Nijeryalı futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
Silivri'de sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
Esenler'de sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig yolcusu Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig yolcusu 16:42
Gençlerbirliği Aias Aosman ile anlaşma sağladı Gençlerbirliği Aias Aosman ile anlaşma sağladı 16:31
G.Saray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino... G.Saray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino... 16:31
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer itirafı! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer itirafı! 16:23
Manchester United'da ayrılık! Manchester United'da ayrılık! 16:01
G.Saray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş! G.Saray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş! 15:48
Daha Eski
Konyaspor'da Cim-Bom mesaisi devam ediyor! Konyaspor'da Cim-Bom mesaisi devam ediyor! 15:46
Sinan Gümüş 1. Lig'e transfer oldu! Sinan Gümüş 1. Lig'e transfer oldu! 15:29
Trabzonspor’da Ankaragücü mesaisi sürüyor Trabzonspor’da Ankaragücü mesaisi sürüyor 15:10
Savic için karar verildi! F.Bahçe'ye transferi... Savic için karar verildi! F.Bahçe'ye transferi... 14:57
F. Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor! F. Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor! 14:56
Maç sonrası flaş toplantı! Ancelotti ve Arda... Maç sonrası flaş toplantı! Ancelotti ve Arda... 14:54