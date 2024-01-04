TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray, orta sahaya takviye kararı almıştı. Sarı-kırmızılıların, gündeminde yer alan yıldız isim için yaptığı 15 milyon euro'luk teklifin reddedildiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Belçika basınından Footnews'ta yer alan habere göre Galatasaray, Onyedika için 3 milyon euro kiralama + 12 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.
Haberde Club Brugge'ün, Nijerya Milli Takım ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek oyuncusunu bırakmak istemediği vurgulandı.
Belçika ekibinin oyuncu için 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği hatırlatıldı.
Bu sezon Club Brugge formasıyla 32 maçta görev alan Onyedika, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Onyedika'nın Belçika ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
1.84 cm boyundaki Nijeryalı futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.
Kariyerinde Midtjylland ve Fredericia formaları giyen Onyedika, 2022 yazında Club Brugge'den transfer olmuştu.
22 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...
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