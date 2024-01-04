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Sacha Boey tehlikesi

Fransız yıldızın, sözleşme uzatma teklifine ‘olumsuz’ yanıt vermesi sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Sacha Boey tehlikesi

Sacha Boey, gösterdiği performansla her geçen gün bir başka takımın ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı- kırmızılı takım ise talipleri sürekli artan Boey'in 1.5 yıl kalan kontratını uzatmaya çalışıyor. Sezon başından bu yana Boey ve menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, bir türlü olumlu bir sonuca ulaşamadı. Bu süreçte ne Boey ne de menajeri süresi uzatılan yeni kontrat için ikna edilemedi.

Galatasaray, yıllık 600 bin euro alan Boey'in maaşını 1.8 milyon euro'ya çıkartmaya hazır. Ancak menajeri 3.5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar tıkandı. Sarı-kırmızılı takım, sezon sonuna kadar Sacha Boey'le kontrat yenileyemezse yaz transfer döneminde eli epey zayıflayacak. Genç yıldızın kontratının son sezonuna giriyor olması sebebiyle istediği bonservis bedelini elde edemeyecek. Savaş ÇORLU

MAÇ KAÇIRMADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalan Sacha Boey, 29 karşılaşmada 2 gollük katkı sağladı. Piyasa değeri 22 milyon euro'nun üzerine çıkan 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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