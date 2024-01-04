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Reguilon sürprizi

Manchester, Reguilon’u gönderme kararı aldı. İngiliz basını “G.Saray’a gidebilir” diye yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Reguilon sürprizi

Manchester United, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Sergio Reguilon'un kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. 27 yaşındaki sol bek, Tottenham'a geri dönecek. Bu haber Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan ve sol bek arayışlarında olan Galatasaray'ın dikkatini çekti. İngiliz basınında, 'Her an Reguilon sürprizi' yaşanabileceği yorumları yapılmaya başladı. Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Angelino'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Kazımcan Karataş da beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı ekibin, listesindeki diğer isimse İtalya'da Roma forması giyen Spinazzola...

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