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Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Fransız yıldızın, sözleşme uzatma teklifine ‘olumsuz’ yanıt vermesi sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Sarı kırmızılı ekipte gösterdiği performansla takdir toplayan Sacha Boey'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Boey, gösterdiği performansla her geçen gün Avrupa'dan bir başka takımın ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Sarı kırmızılı takım ise talipleri sürekli artan Boey'in 1.5 yıl kalan kontratını uzatmaya çalışıyor.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Sezon başından bu yana Boey ve menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, bir türlü olumlu bir sonuca ulaşamadı.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Bu süreçte ne Boey ne de menajeri süresi uzatılan yeni kontrat için ikna edilemedi.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Galatasaray, yıllık 600 bin euro alan Boey'in maaşını 1.8 milyon euro'ya çıkartmaya hazır.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Ancak menajeri, sarı kırmızılı kulüpten 3.5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar tıkandı.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Sarı kırmızılılar, sezon sonuna kadar Sacha Boey'le kontrat yenileyemezse yaz transfer döneminde eli epey zayıflayacak.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

Genç yıldızın kontratının son sezonuna giriyor olması sebebiyle istediği bonservis bedelini elde edemeyecek.

Galatasaray'da Sacha Boey tehlikesi! Menajeri o rakamı kabul etmedi...

MAÇ KAÇIRMADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalan Sacha Boey, 29 karşılaşmada 2 gollük katkı sağladı. Piyasa değeri 22 milyon euro'nun üzerine çıkan 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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