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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Torreira ve Boey cezalı durumda... Teknik direktör Okan Buruk, bu iki ismin yerine kimleri oynatacağını belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:38
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Galatasaray'da Suudi Arabistan dönüşünde oyunculara verilen 4 günlük izin sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Sarı-kırmızılı takım, pazar günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Teknik direktör Okan Buruk, sakat, cezalı ve eksiklerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye çalışıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli hoca, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın alternatiflerini buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

KAAN AYHAN ÖN LİBERO OYNAYACAK

Hem Boey hem de Torreira'nın alternatifi konumundaki Kaan Ayhan, ön liberoda tercih edilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Sağ bekte ise sürpriz bir isim; Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Buruk, joker olarak gördüğü 23 yaşındaki oyuncuyu bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Sağ açık, sol açık, forvet arkası ve santrfor oynadıktan sonra sol beke geçen milli oyuncu, Konyaspor mücadelesinde savunmanın sağında şans bulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

A Milli Takım'da oyun içinde sağ beke geçmiş olan Barış Alper, Sacha Boey'in yerini doldurmaya çalışacak.

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