GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli hoca, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın alternatiflerini buldu.

KAAN AYHAN ÖN LİBERO OYNAYACAK Hem Boey hem de Torreira'nın alternatifi konumundaki Kaan Ayhan, ön liberoda tercih edilecek.