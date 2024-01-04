GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk kararını verdi! Torreira ve Boey'in yerine...
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Torreira ve Boey cezalı durumda... Teknik direktör Okan Buruk, bu iki ismin yerine kimleri oynatacağını belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli hoca, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın alternatiflerini buldu.
KAAN AYHAN ÖN LİBERO OYNAYACAK
Hem Boey hem de Torreira'nın alternatifi konumundaki Kaan Ayhan, ön liberoda tercih edilecek.
Sağ bekte ise sürpriz bir isim; Barış Alper Yılmaz görev yapacak.
Buruk, joker olarak gördüğü 23 yaşındaki oyuncuyu bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denedi.
Sağ açık, sol açık, forvet arkası ve santrfor oynadıktan sonra sol beke geçen milli oyuncu, Konyaspor mücadelesinde savunmanın sağında şans bulacak.
A Milli Takım'da oyun içinde sağ beke geçmiş olan Barış Alper, Sacha Boey'in yerini doldurmaya çalışacak.
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