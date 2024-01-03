TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak yeni sezonda kadroya katılan ve beklentilerin altında kalan o yıldız ismin ayrılması halinde Cimbom'da tam 49 milyon TL'lik bir tasarruf söz konusu olacak. İşte detaylar...
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Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmede 1.5 milyon Euro'luk (49 milyon TL) imza parası da bulunurken, oyuncunun performansı düşük kaldığı için şartlar tamamlanamadı ve bu para kasada kalacak.
FIFA'YA GİDİYOR
Ödemeleri geciktiği için kulübe sert çıkan Ziyech, FIFA kapısını araladı. Menajeri George Gardi, ödeme yapılmazsa FIFA'ya başvuracak.
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