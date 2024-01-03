TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ İLE TEMASTA Maaş ödemelerinde yaşanan gecikme sonrasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen ve bu konuda menajerine de yetki veren Ziyech, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ekipleri ile temas halinde. Bu ayrılık durumunda ise Galatasaray yönetiminin sezon başında yaptığı kontrat, önemli bir mali yükten de kulübü kurtaracak.