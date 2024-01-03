Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak yeni sezonda kadroya katılan ve beklentilerin altında kalan o yıldız ismin ayrılması halinde Cimbom'da tam 49 milyon TL'lik bir tasarruf söz konusu olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

Faslı oyuncu, geldiği dönemde büyük beklenti yaratırken sakatlık ve sonrasında uyum süreci 30 yaşındaki yıldızı sınırladı. İngiliz ekibi Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan oyuncunun geçici sözleşmesine 3.5 milyon Euro'luk garanti ücret yazılı.

TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ İLE TEMASTA

Maaş ödemelerinde yaşanan gecikme sonrasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen ve bu konuda menajerine de yetki veren Ziyech, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ekipleri ile temas halinde. Bu ayrılık durumunda ise Galatasaray yönetiminin sezon başında yaptığı kontrat, önemli bir mali yükten de kulübü kurtaracak.

TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmede 1.5 milyon Euro'luk (49 milyon TL) imza parası da bulunurken, oyuncunun performansı düşük kaldığı için şartlar tamamlanamadı ve bu para kasada kalacak.

TRANSFER HABERLERİ | Ayrılırsa Galatasaray 49 milyon TL tasarruf edecek!

FIFA'YA GİDİYOR

Ödemeleri geciktiği için kulübe sert çıkan Ziyech, FIFA kapısını araladı. Menajeri George Gardi, ödeme yapılmazsa FIFA'ya başvuracak.

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