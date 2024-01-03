Konya biletleri satışa çıktı

Süper Lig'de pazar günü saat 19.00'da Tümosan Konyaspor karşılaşacak Galatasaray'da maçın biletleri satışa sunuldu. 550 ile 8 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla çıkan biletlerin tükenmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar kartları bloke olan seyircilerin biletleri aktarması gerektiğini hatırlattı.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk ertelenen Turkcell Süper Kupa mücadelesi sonrasında takıma izin vermişti. 4 günlük tatil yapan sarı-kırmızılılarda izin sona erdi. Futbolcular bugün Konya karşılamasının hazırlıkları için toplanacak.