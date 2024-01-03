İngilizler peşinde!

Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro İcardi'ye İngilizler göz koydu. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız, ara transfer döneminin gözdesi konumunda... İtalyan basını, forvet arayışlarında olan Manchester United ve Tottenham'ın İcardi ile yakından ilgilendiğini duyurdu.

Ara transfer dönemde Hojlund'u kiralık olarak göndermeyi planlayan Manchester United'ın Mauro İcardi'ye takımda başrol teklif edeceği belirtildi. Bir süredir Harry Kane'in varisini arayan Tottenham'ın da başarılı oyuncu konusunda oldukça istekli olduğu ifade edildi. İki kulübün de Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için büyük bir yarış içine gireceği bildirildi.

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı İcardi'nin 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarıkırmızılılar çok ciddi bir öneri gelmedikçe ve oyuncu ayrılmak istemediği sürece satışına çok da sıcak bakmıyor.