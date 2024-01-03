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Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira gibi beklentileri karşılayamayan isimleri takımdan göndermenin ve yerine takviyeler yapmanın peşinde. Diğer bir taraftan da, sarı kırmızılı ekibim transferinden memnun olduğu isimlerle ilgili yabancı basından flaş iddialar ortaya atılıyor. İşte İtalyan basınından G.Saraylı yıldız isim için gündeme getirilen o iddia... (GALATASARYA TRANSFER HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 19:55
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Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray sezon başında yaptığı transferlerle kadroyu güçlendirmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Bu isimlerden bazıları takıma büyük katkı verirken, bazıları ise yetersiz kaldı.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Cimbom'un takımdan göndermek istediği isimlerin başında Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira geliyor.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Galatasaray, sezon başında takıma katılan Tanguy Ndombele ve göğüs sakatlığı geçiren Sergio Oliveira'dan istediği verimi alamadı.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Teknik direktör Okan Buruk'un performansından oldukça memnun kaldığı bazı isimler de var. Bunlardan biri de Davinson Sanchez.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Kolombiyalı stoperle ilgili İtalya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

NAPOLİ İLE TEMAS KURULDU

Calciomercato'nun haberine göre, Davinson Sanchez'i menajeri, İtalyan ekibi Napoli ile temasa geçti ve iki taraf arasında transfer görüşmesi gerçekleşti.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Görüşmede Napoli'nin Davinson Sanchez'in menajerine transfer şartlarını sorduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

SANCHEZ AYRILMAK İSTİYOR


Calciomercato ayrıca, Dacinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılmak istediğini de iddia etti.

Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia

Kolompiyalı stoperin sarı kırmızılı ekiple yollarını ayırarak Serie A'ya transfer olma fikrine çok sıcak baktığını öne süren İtalyanlar, kısa süre içinde Napoli ile Kolompiyalı stoperin menajerinin tekrar temasa geçeceğini belirtti.

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