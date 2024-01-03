Galatasaray'ın yıldızı Çizme yolcusu! İtalya'dan flaş iddia
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Sergio Oliveira gibi beklentileri karşılayamayan isimleri takımdan göndermenin ve yerine takviyeler yapmanın peşinde. Diğer bir taraftan da, sarı kırmızılı ekibim transferinden memnun olduğu isimlerle ilgili yabancı basından flaş iddialar ortaya atılıyor. İşte İtalyan basınından G.Saraylı yıldız isim için gündeme getirilen o iddia... (GALATASARYA TRANSFER HABERLERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, sezon başında takıma katılan Tanguy Ndombele ve göğüs sakatlığı geçiren Sergio Oliveira'dan istediği verimi alamadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un performansından oldukça memnun kaldığı bazı isimler de var. Bunlardan biri de Davinson Sanchez.
Kolombiyalı stoperle ilgili İtalya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi.
NAPOLİ İLE TEMAS KURULDU
Calciomercato'nun haberine göre, Davinson Sanchez'i menajeri, İtalyan ekibi Napoli ile temasa geçti ve iki taraf arasında transfer görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmede Napoli'nin Davinson Sanchez'in menajerine transfer şartlarını sorduğu iddia edildi.
SANCHEZ AYRILMAK İSTİYOR
Calciomercato ayrıca, Dacinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılmak istediğini de iddia etti.
Kolompiyalı stoperin sarı kırmızılı ekiple yollarını ayırarak Serie A'ya transfer olma fikrine çok sıcak baktığını öne süren İtalyanlar, kısa süre içinde Napoli ile Kolompiyalı stoperin menajerinin tekrar temasa geçeceğini belirtti.
DİĞER