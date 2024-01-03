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Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ödemelerin üst üste gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Hakim Ziyech'in 1 aylık alacağı için anlayış göstermemesi, Abdülkerim Bardakcı'nın eski kulübü Konyaspor'un ihtar çekmesi sonrası şok bir gelişme daha yaşandı. Ödeme planı için düğmeye basan sarı-kırmızılılara bir oyuncusunun daha ihtar çektiği ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:23
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Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda ödemelerin üst üste gelmesi ve bunlara dayalı ihtarnameler, bir numaralı gündem haline geldi.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Futbolculara kasım ayı maaşları ödendi ve sadece geçen ayın ödemesi kaldı.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Yönetim tarafında bir aylık gecikme, kabul edilebilir olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

ZIYECH ANLAYIŞ GÖSTERMİYOR!
Icardi'nin, Torreira'nın, Mertens'in gösterdiği anlayışı sadece Ziyech'in göstermediği belirtildi.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Galatasaray Kulübü, Ribery'den zamanında büyük ders aldığı için yasal süreleri dikkatle takip ediyor.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

UEFA'dan yıl sonunda alınması gereken borçsuzluk kağıdı için kulüplere ek 15 gün veriliyor.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Galatasaraylı yetkililer bu tarihe kadar bütün ödemeleri yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

ABDÜLKERİM BARDAKCI İÇİN İHTARNAME!
Bonservisiyle birlikte geçen sezon Galatasaray'a gelen Abdülkerim Bardakcı'nın ücreti konusunda Tümosan Konyaspor ihtarname çekti.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Yeşil-beyazlıların başkanı Ömer Korkmaz, "Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

'Parayı ödemezseniz dava açacağız' diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Abdükerim Bardakcı için gelen ihtarname sonrası Basel'de kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir de aynı hamleyi yaptı.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

YUSUF DEMİR DE İHTARNAME ÇEKTİ!
Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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