Galatasaray'da sular durulmuyor! Abdülkerim sonrası bir ihtar daha

'Parayı ödemezseniz dava açacağız' diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdükerim Bardakcı için gelen ihtarname sonrası Basel'de kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir de aynı hamleyi yaptı.