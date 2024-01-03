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Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Son dakika spor haberi: Galatasaray, 2023 yılında sergilediği performansla göz doldurdu. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, istatistiklerde rakiplerine fark atmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 09:34
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Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

2023 Galatasaray için rüya gibi bir yıl oldu... Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğunu yaşarken istatistiklerde de zirveye çıkmayı başardı.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 7 karşılaşmada, 16 puanla toplayarak en başarılı takım oldu.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Fenerbahçe'yi iki maçta 3-0'la geçen Aslan, bir mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Tek yenilgisini Beşiktaş'tan alan Galatasaray, siyah-beyazlıları bir kez mağlup etti. Trabzonspor'u ise iki maçta da devirdi.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Bu yıl 7 derbide rakip ağlara 13 gol yollayan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Artı 8 averajla derbilerin en başarılı takımı oldu.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

7 puana sahip Trabzonspor'un averajla ikinci olduğu derbi performansında Beşiktaş ve Fenerbahçe takip etti.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Sarı- kırmızılılar, Fenerbahçe ile çıktığı üç karşılaşmada da kalesini gole kapatarak tarihi bir yılı geride bıraktı.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Ayrıca sarı-lacivertliler bu yıl oynanan son iki mücadelede Galatasaray kalesine isabetli şut çekemeden karşılaşmayı tamamladı.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

FORVETTE TANGO
Galatasaray'ı taşıyan Mauro İcardi, 2023 yılına adeta tek başına damga vurdu.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Arjantinli yıldız, bir takvim yılında 36 gole imzasını attı. Ayrıca yaptığı 11 asistle de 47 gole direkt katkı sağladı. Sadece mart ayını boş geçen 30 yaşındaki forveti Kerem Aktürkoğlu takip etti. 12 gol ve 18 asistle oynayan Kerem, 30 gole direkt etki etti. Mertens ise 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

KALESİNİ GOLE KAPATTI
Savunma başarısıyla dikkat çeken Galatasaray, 2023'te bu alanda da zirveye çıktı.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 23 golle en başarılı takım oldu.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Ezeli rakiplerini bu alanda da sollayan Galatasaray'ı 33 gol yiyen Beşiktaş takip etti.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Fenerbahçe ise 39 golle 3. sıraya yerleşti. Aslan sadece atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.

Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Sarı-lacivertliler, 80'e 76'lık üstünlük kurdu.

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