Galatasaray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı

Tek yenilgisini Beşiktaş'tan alan Galatasaray, siyah-beyazlıları bir kez mağlup etti. Trabzonspor'u ise iki maçta da devirdi.

Bu yıl 7 derbide rakip ağlara 13 gol yollayan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Artı 8 averajla derbilerin en başarılı takımı oldu.