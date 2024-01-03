2023'ün yıldızı

2023 Galatasaray için rüya gibi bir yıl oldu... Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğunu yaşarken istatistiklerde de zirveye çıkmayı başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 7 karşılaşmada, 16 puanl toplayarak en başarılı takım oldu. Fenerbahçe'yi iki maçta 3-0'la geçen Aslan, bir mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Tek yenilgisini Beşiktaş'tan alan Galatasaray, siyah-beyazlıları bir kez mağlup etti. Trabzonspor'u ise iki maçta da devirdi.

Bu yıl 7 derbide rakip ağlara 13 gol yollayan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Artı 8 averajla derbilerin en başarılı takımı oldu. 7 puana sahip Trabzonspor'un averajla ikinci olduğu derbi performansında Beşiktaş ve Fenerbahçe takip etti. Sarı- kırmızılılar, Fenerbahçe ile çıktığı üç karşılaşmada da kalesini gole kapatarak tarihi bir yılı geride bıraktı. Ayrıca sarı-lacivertliler bu yıl oynanan son iki mücadelede Galatasaray kalesine isabetli şut çekemeden karşılaşmayı tamamladı.

FORVETTE TANGO

G.Saray'ı taşıyan Mauro İcardi, 2023 yılına adeta tek başına damga vurdu. Arjantinli yıldız, bir takvim yılında 36 gole imzasını attı. Ayrıca yaptığı 11 asistle de 47 gole direkt katkı sağladı. Sadece mart ayını boş geçen 30 yaşındaki forveti Kerem Aktürkoğlu takip etti. 12 gol ve 18 asistle oynayan Kerem, 30 gole direkt etki etti. Mertens ise 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Savunma başarısıyla dikkat çeken Galatasaray, 2023'te bu alanda da zirveye çıktı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 23 golle en başarılı takım oldu. Ezeli rakiplerini bu alanda da sollayan Galatasaray'ı 33 gol yiyen Beşiktaş takip etti. Fenerbahçe ise 39 golle 3. sıraya yerleşti. Aslan sadece atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, 80'e 76'lık üstünlük kurdu.