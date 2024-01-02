Kaynak aranıyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmesi yönetimi zor durumda bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, 12 milyon euro'dan olurken kulüpte ödemeler aksadı, Zaha ve Ziyech gibi isimlerden çatlak sesler yükselmeye başladı. Ocak ayı içinde hem ödeme sorununu çözmek hem de transfere kaynak yaratmak isteyen yönetim önceliği oyuncu satışına verecek. Gözler Zaha, Ziyech, Nelsson ve Sacha Boey'de...

Teklifleri değerlendirmeye hazır olan Galatasaray'da en yüksek ücret Sacha Boey'ye biçiliyor. Henüz sözleşmesini uzatmayan Fransız sağ bek için beklenti 20 milyon euro... Zaha ve Nelsson için de çift haneli bonservis bedelleri konuşuluyor. Özellikle Zaha'ya Suudi Arabistan pazarından ilgi var. Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, Ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor.