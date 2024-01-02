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Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye basan Galatasaray'da flaş ayrılıkların yaşanması gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayarak önemli bir gelirden olan sarı-kırmızılılar, kasayı rahatlatmak için harekete geçti. Dev bonservis geliri hedefleyen Cimbom'da satış listesine konan isimler belirlendi. İşte o yıldızlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:42
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Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmesi yönetimi zor durumda bıraktı.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Büyük umutlarla Devler sahnesinde yarışan sarı-kırmızılılar hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Gruptan çıkamayarak 12 milyon euro'dan olan Galatasaray'da ödemeler aksadı.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

ÇATLAK SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI!
Takımdaki bazı oyunculardan çatlak sesler yükselmeye başladı.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

ÖNCELİK OYUNCU SATIŞINDA!
Ocak ayı içinde hem ödeme sorununu çözmek hem de transfere kaynak yaratmak isteyen yönetim önceliği oyuncu satışına verecek.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom'da satış listesine konan oyuncular belirlendi.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

EN YÜKSEK ÜCRET SACHA BOEY'YE!
Ciddi bonservis hedefleyen Galatasaray'da en yüksek ücret Sacha Boey'ye biçiliyor.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Henüz sözleşmesini uzatmayan Fransız sağ bek için beklenti 20 milyon euro...

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

ZAHA VE ZIYECH'E SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR!
Takımdan ayrılmaları gündeme gelen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan Ligi ekipleri ilgi gösteriyor.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Zaha için çift haneli bonservis bedelleri konuşuluyor.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

NELSSON'A MILAN KANCASI!
Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü bir diğer isim olan Nelsson'a İtalyan devi Milan talip oldu.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Acil stoper arayışına giren Milan'ın Danimarkalı stoperi listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Ocak ayında veda edilmesi beklenen Nelsson'dan da çift haneli bonservis hedefleniyor.

Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

Bu isimlere gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, böylece kasayı rahatlatmayı amaçlıyor.

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