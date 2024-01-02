Galatasaray'da ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...

ZAHA VE ZIYECH'E SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR! Takımdan ayrılmaları gündeme gelen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan Ligi ekipleri ilgi gösteriyor.

NELSSON'A MILAN KANCASI!

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü bir diğer isim olan Nelsson'a İtalyan devi Milan talip oldu.