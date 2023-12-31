Ziyech krizi

Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Faslı, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı. 30 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor maçından önce de aynı mazeretle maça çıkmadığı öğrenildi. Sakatlığı olduğunu söylemesine karşın bir kez daha milli takıma gitmekten geri durmayan Ziyech'in ara dönemde ayrılık planları yaptığı ifade edildi. Menajerine takım bulması için talimat veren Faslı oyuncunun, Suudi Arabistan'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtildi.

'Sakat' olduğunu söylemesine karşın milli takıma katılması tepki çekti. Ziyech'in ayrılmak istediği belirtiliyor.