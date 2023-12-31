TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldız futbolcu Renato Sanches'in Aslan'a önerildiği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Öte yandan orta saha hattını da güçlendirmek isteyen Aslan, önemli oyuncuları listesine aldı.
Galatasaray'a bir de sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar...
İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından, Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in kiralık forma giydiği Roma'dan ocak ayında ayrılacağını duyurdu.
Paris Saint-Germain'e dönecek yıldız ismin, Fransız ekibinin planları arasında yer almadığı da ifade edildi.
Schira, bir aracının 26 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a önerdiğini iddia etti.
Bu sezon Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Sanches, çıktığı 9 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
Portekizli yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
RENATO SANCHES KİMDİR?
18 Ağustos 1997 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Benfica altyapısında başladı. Sırasıyla Bayern Münih, Swansea, Lille, PSG ve Roma formaları giydi.
1.76 cm boyundaki Portekizli futbolcu, orta sahanın merkezinde oynuyor.
26 yaşındaki tecrübeli yıldız, 32 kez formasını terlettiği Portekiz Milli Takımı'yla 3 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...
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