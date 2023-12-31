Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldız futbolcu Renato Sanches'in Aslan'a önerildiği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 10:42
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Trendyol Süper Lig'de zorlu bir zirve mücadelesi veren Galatasaray, kadrosuna çeşitli takviyeler yapacak.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Devre arası transfer döneminde İspanyol sol bek Angelino'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Sarı-kırmızılılarda ilk hedef, sol bek transferi olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Öte yandan orta saha hattını da güçlendirmek isteyen Aslan, önemli oyuncuları listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Galatasaray'a bir de sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından, Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in kiralık forma giydiği Roma'dan ocak ayında ayrılacağını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Paris Saint-Germain'e dönecek yıldız ismin, Fransız ekibinin planları arasında yer almadığı da ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Schira, bir aracının 26 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a önerdiğini iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Bu sezon Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Sanches, çıktığı 9 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Portekizli yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

RENATO SANCHES KİMDİR?

18 Ağustos 1997 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Renato Sanches Galatasaray'a önerildi

Profesyonel futbol kariyerine Benfica altyapısında başladı. Sırasıyla Bayern Münih, Swansea, Lille, PSG ve Roma formaları giydi.

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