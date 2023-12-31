Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray, öncelikli olarak sol bek hattına takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündemine birçok ismi alan sarı-kırmızılıların ilgilendiği son oyuncuya, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus da talip oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Aslan 19. haftada Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
Mücadele RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Avrupa'da da yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iki kulvarda da şampiyonluk hedefledi.
Buruk, sezon sonunda Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zafere odaklanmış durumda.
Diğer yandan Cimbom'da transfer harekatı devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon bazı isimlerden beklenen katkıyı alamadı.
Aslan transfer döneminde bu bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
Yönetim, Okan Buruk'tan transfer raporunu aldı.
Sol bekte Angelino'dan beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar rotayı İtalya'ya çevirmişti.
Kurmaylar, Roma forması giyen Leonardo Spinazzola için temaslarını sürdürüyordu.
Ancak 30 yaşındaki oyuncu için tanıdık bir isim devreye girdi.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu takımında görmek istiyor.
Al-Hilal, transferde Galatasaray'a rakip oldu.
Ayrıca İtalyan ekibinin oyuncuyu devre arasında takımdan göndermesi bekleniyor.
Leonardo Spinazzola bu sezon Roma formasını 15 maçta giydi.
Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Spinazzola'nın bonservis değeri ise 7.5 milyon euro olarak biliniyor.
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