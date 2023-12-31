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Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray, öncelikli olarak sol bek hattına takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündemine birçok ismi alan sarı-kırmızılıların ilgilendiği son oyuncuya, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus da talip oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 15:42
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Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde kendine yer buldu.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Sezonun ikinci yarısı ise 5 Ocak'ta başlayacak.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Aslan 19. haftada Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Mücadele RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Avrupa'da da yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iki kulvarda da şampiyonluk hedefledi.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Buruk, sezon sonunda Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zafere odaklanmış durumda.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Diğer yandan Cimbom'da transfer harekatı devam ediyor.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon bazı isimlerden beklenen katkıyı alamadı.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Aslan transfer döneminde bu bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Yönetim, Okan Buruk'tan transfer raporunu aldı.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Sol bekte Angelino'dan beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar rotayı İtalya'ya çevirmişti.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Kurmaylar, Roma forması giyen Leonardo Spinazzola için temaslarını sürdürüyordu.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Ancak 30 yaşındaki oyuncu için tanıdık bir isim devreye girdi.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu takımında görmek istiyor.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Al-Hilal, transferde Galatasaray'a rakip oldu.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Ayrıca İtalyan ekibinin oyuncuyu devre arasında takımdan göndermesi bekleniyor.

Jorge Jesus Galatasaray'a transferde rakip oldu!

Leonardo Spinazzola bu sezon Roma formasını 15 maçta giydi.

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