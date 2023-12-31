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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kriz çıktı. Sarı-kırmızılılarda geldiği günden bu yana beklentilerin üstüne çıkamayan Hakim Ziyech aradığı ortamı burada bulamadı. Faslı yıldızının bu noktada menajerine ayrılık için talimat verdiği iddia edildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Galatasaray'da küçük çaplı bir Hakim Ziyech krizi yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de olması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Bunu daha önce de yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor karşılaşmasından önce de aynı gerekçeyle sahaya çıkmadığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Bu noktada Galatasaray cephesini de mutlu edemeyen Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

ARAP KULÜPLERİ PEŞİNDE KOŞUYOR

Sabah'ta yer alan haberde Türkiye'de istediği ortamı bulamayan ve maaşların gecikmesinden rahatsız olan tecrübeli oyuncu ayrılık için düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Menajerine takım bulması için talimat veren Galatasaraylı yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...

Ara transfer döneminde taraflar masaya oturarak ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.

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