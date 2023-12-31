GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajerine talimat verdi...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kriz çıktı. Sarı-kırmızılılarda geldiği günden bu yana beklentilerin üstüne çıkamayan Hakim Ziyech aradığı ortamı burada bulamadı. Faslı yıldızının bu noktada menajerine ayrılık için talimat verdiği iddia edildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de olması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı.
Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadı.
Bu noktada Galatasaray cephesini de mutlu edemeyen Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
ARAP KULÜPLERİ PEŞİNDE KOŞUYOR
Sabah'ta yer alan haberde Türkiye'de istediği ortamı bulamayan ve maaşların gecikmesinden rahatsız olan tecrübeli oyuncu ayrılık için düğmeye bastı.
Menajerine takım bulması için talimat veren Galatasaraylı yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor.
Ara transfer döneminde taraflar masaya oturarak ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.
Ziyech Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asist üretti.
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