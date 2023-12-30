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Savunma duvar ördü

Ligin ilk yarısını 44 puanla kapatan Galatasaray'ın savunmadaki başarısı da dikkat çekti. 17 maçta 9 gol yiyen sarıkırmızılılar, ligin bu alanda en başarılı takımı oldu. Galatasaray 10 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine adeta duvar ördü. Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon da 36 maçta kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı olmuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Savunma duvar ördü
Ligin ilk yarısını 44 puanla kapatan Galatasaray'ın savunmadaki başarısı da dikkat çekti. 17 maçta 9 gol yiyen sarıkırmızılılar, ligin bu alanda en başarılı takımı oldu. Galatasaray 10 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine adeta duvar ördü. Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon da 36 maçta kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı olmuştu.
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