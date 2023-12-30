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Sacha Boey 17'de 17 yaptı
Süper Lig'in ilk yarısını Fenerbahçe ile birlikte 44 puanda tamamlayan Galatasaray'da vazgeçilmez isim Sacha Boey oldu. Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 17'sinde de forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 asist yaptı. Boey'i 17 karşılaşmada bin 464 dakika ile Mauro İcardi, 16 müsabakada bin 410 dakika ile Fernando Muslera takip etti.
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