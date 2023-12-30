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Icardi krallık peşinde
Sezonun ilk bölümünde Galatasaray'da en fazla golü Mauro Icardi kaydetti. 12 kez ağları sarsan Arjantinli yıldız, gol krallığı yarışında Edin Dzeko ile zirveyi paylaştı. Bu sezon toplamda 27 maçta 17 golü bulunan 30 yaşındaki oyuncunun hedefinde krallık var. 2014- 2015 ve 2017-2018'de İtalya'da İnter formasıyla tahta oturan İcardi, bu başarıyı tekrarlamak istiyor.
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