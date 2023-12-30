GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, yıldız oyuncuya talip olan iki dünya devini duyururken, Icardi'nin ocak ayında takımdan ayrılabileceğini öne sürdü. İşte o takımlar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Geçtiğimiz sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Arjantinli forvet, sergilediği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından oldu.
Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcunun bonservisini aldı.
Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.
Sarı-kırmızılılar tecrübeli yıldızla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Son haftalarda düşüş yaşamasına rağmen bu sezon da etkileyici bir performans sergileyen Icardi, transfer gündeminden düşmüyor.
Adı son haftalarda sık sık Real Madrid ve Juventus ile anılan golcü oyuncuyla ilgili sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.
MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM İSTİYOR
İspanyol basını, Premier Lig ekipleri Manchester United ve Tottenham'ın ocak ayında Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini yazdı.
Fichajes'te her alan haberde; gol yollarında sıkıntı yaşayan iki takımın da Icardi'yi transfer ederek bu sorunu çözmek istediği aktarıldı.
Kariyerinin zirvesinde yer aldığı belirtilen Arjantinli golcünün Premier Lig'de yeni bir mücadeleye girmeye hazır olduğu ve ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceği vurgulandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta süre aldı.
Arjantinli santrfor, 17 gol ve 6 asist kaydederek 23 gole direkt katkıda bulundu.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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