Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, yıldız oyuncuya talip olan iki dünya devini duyururken, Icardi'nin ocak ayında takımdan ayrılabileceğini öne sürdü. İşte o takımlar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 12:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, sezon öncesi gerçekleştirdiği transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Geçtiğimiz sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Arjantinli forvet, sergilediği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcunun bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Sarı-kırmızılılar tecrübeli yıldızla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Son haftalarda düşüş yaşamasına rağmen bu sezon da etkileyici bir performans sergileyen Icardi, transfer gündeminden düşmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Adı son haftalarda sık sık Real Madrid ve Juventus ile anılan golcü oyuncuyla ilgili sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM İSTİYOR

İspanyol basını, Premier Lig ekipleri Manchester United ve Tottenham'ın ocak ayında Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Fichajes'te her alan haberde; gol yollarında sıkıntı yaşayan iki takımın da Icardi'yi transfer ederek bu sorunu çözmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Kariyerinin zirvesinde yer aldığı belirtilen Arjantinli golcünün Premier Lig'de yeni bir mücadeleye girmeye hazır olduğu ve ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Arjantinli santrfor, 17 gol ve 6 asist kaydederek 23 gole direkt katkıda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan yılın bombası! Eski F.Bahçeli...
G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 30 Aralık Cumartesi
MİLLİ PİYANGO AMORTİ NE KADAR 2024? | Büyük ikramiye amorti çeyrek, yarım tam bilete ne kadar?
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? | 📅1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular Icardi ocakta yolcu! Yeni adresini duyurdular 12:45
Cimbom'dan yılın bombası! Eski F.Bahçeli... Cimbom'dan yılın bombası! Eski F.Bahçeli... 12:34
F.Bahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi F.Bahçe'ye sürpriz kanat! Temasa geçildi 12:04
Nuri Şahin: Karalar bağlamaya gerek yok Nuri Şahin: Karalar bağlamaya gerek yok 11:58
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... 11:34
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk yıldız! 11:29
Daha Eski
Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? 11:17
Kartal ve Fırtına Arsenal'li yıldızın peşinde! Kartal ve Fırtına Arsenal'li yıldızın peşinde! 10:59
Alperen mağlubiyete engel olamadı! Alperen mağlubiyete engel olamadı! 10:55
G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif! G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif! 10:41
Wolverhampton - Everton maçı ne zaman? Wolverhampton - Everton maçı ne zaman? 10:34
Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? 10:29