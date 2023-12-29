Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için harekete geçti. Ndombele'nin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı ekip, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:49 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 11:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Süper Lig devi Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Cimbom, dev derbiyi kazanmak ve kupa koleksiyonuna yenisini eklemek istiyor. Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak. Al Awwal Stadyumu'nda karşılaşacak 2 devin mücadelesi 29 Aralık TSİ 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Diğer yandan ezeli rakipler Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında da kozlarını paylaşmıştı. Ancak karşılaşma 0-0 berabere noktalandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Maçta en çok dikkat çeke istatistik ise yapılan 45 faul oldu. Ayrıca mücadelede sadece 1 şut kaleyi buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin averajla gerisinde tamamladı. Galatasaray'ın Avrupa macerası da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Cimbom, Bayern Münih ve Kopenhag'ın gerisinde kalırken, Manchester United'ın üzerinde yerini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Cimbom 6 maçlık grup aşamasını 3. sırada tamamladı. Aslan yoluna Avrupa Ligi'den devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak. Cimbom ilk maçını evinde oynayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Teknik direktör Okan Buruk ise Kopenhag maçının ardından tüm kulvarlarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Bulunduğu kupalara talip olan sarı-kırmızılı ekip rotasını transfere çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, devre arasını da hızı geçirebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Teknik direktör Okan Buruk, Tottenham'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele'nin performansından mutsuz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Yıldız oyuncu Türkiye'de beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki oyuncunun yerine başka bir ismin kadroya dahil edilmesini istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Kurmaylar ise transfer teknik heyetin talebi doğrultusunda çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Cimbom orta sahayı kuvvetlendirmek için rotasın Fransa'ya çevirdi. Aslan, dünya yıldızı için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

G.SARAY'DA SOLER SESLERİ!

Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesine Carlos Soler girdi. Yıldız oyuncu, Fransız devi PSG'de forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Okan Buruk'un da transferine onay verdiği İspanyol futbolcu için yönetimin yakın zamanda PSG ile temasa geçeceği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

26 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Birçok mevkide oynayabilen Soler, bu sezon 1 kez sol bek, 2 kez sağ bek ve 5 kez ön liberoda şans buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Yıldız oyuncu ayrıca merkez orta saha ve on numarada pozisyonlarında da oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Çok yönlülüğü sayesinde Buruk'un transfere onay verdiği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor

Carlos Soler bu sezon çıktığı maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın gözdesiydi! Bonservisi belli oldu
G.Saray'dan yeni yıl bombası!
Milli piyango çekiliş sonuçları sorgulama 2024
YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Resimli yılbaşı mesajları
KURUMSAL YILBAŞI MESAJLARI 2024 | Yöneticiye, müdüre, iş arkadaşına yeni yıl mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta - Lecce maçı ne zaman? Atalanta - Lecce maçı ne zaman? 10:49
Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor 10:49
Yıldız futbolculara şok! Yıldız futbolculara şok! 10:35
G.Saray'ın gözdesiydi! Bonservisi belli oldu G.Saray'ın gözdesiydi! Bonservisi belli oldu 10:00
F.Bahçe'de flaş Becao gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi... F.Bahçe'de flaş Becao gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi... 09:44
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! 09:34
Daha Eski
G.Saray'dan yeni yıl bombası! G.Saray'dan yeni yıl bombası! 09:31
Real Betis'ten imza! Real Betis'ten imza! 09:22
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:08
Antalya'ya veda etti! İşte yeni adresi Antalya'ya veda etti! İşte yeni adresi 09:02
Beşiktaş Basketbol yeniden yapılanıyor! Beşiktaş Basketbol yeniden yapılanıyor! 08:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:48