GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! PSG'den geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için harekete geçti. Ndombele'nin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı ekip, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:49 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 11:03
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Maçta en çok dikkat çeke istatistik ise yapılan 45 faul oldu. Ayrıca mücadelede sadece 1 şut kaleyi buldu.
Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin averajla gerisinde tamamladı. Galatasaray'ın Avrupa macerası da devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Cimbom, Bayern Münih ve Kopenhag'ın gerisinde kalırken, Manchester United'ın üzerinde yerini aldı.
Cimbom 6 maçlık grup aşamasını 3. sırada tamamladı. Aslan yoluna Avrupa Ligi'den devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.
Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak. Cimbom ilk maçını evinde oynayacak.
Teknik direktör Okan Buruk ise Kopenhag maçının ardından tüm kulvarlarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.
Bulunduğu kupalara talip olan sarı-kırmızılı ekip rotasını transfere çevirdi.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, devre arasını da hızı geçirebilir.
Teknik direktör Okan Buruk, Tottenham'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele'nin performansından mutsuz.
Yıldız oyuncu Türkiye'de beklenen katkıyı bir türlü veremedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki oyuncunun yerine başka bir ismin kadroya dahil edilmesini istedi.
Kurmaylar ise transfer teknik heyetin talebi doğrultusunda çalışmalara başladı.
Cimbom orta sahayı kuvvetlendirmek için rotasın Fransa'ya çevirdi. Aslan, dünya yıldızı için harekete geçti.
G.SARAY'DA SOLER SESLERİ!
Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesine Carlos Soler girdi. Yıldız oyuncu, Fransız devi PSG'de forma giyiyor.
Okan Buruk'un da transferine onay verdiği İspanyol futbolcu için yönetimin yakın zamanda PSG ile temasa geçeceği biliniyor.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta forma giydi.
Birçok mevkide oynayabilen Soler, bu sezon 1 kez sol bek, 2 kez sağ bek ve 5 kez ön liberoda şans buldu.
Yıldız oyuncu ayrıca merkez orta saha ve on numarada pozisyonlarında da oynayabiliyor.
Çok yönlülüğü sayesinde Buruk'un transfere onay verdiği biliniyor.
Carlos Soler bu sezon çıktığı maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.
İspanyol yıldızın bonservis değeri ise 20 milyon euro olarak biliniyor.
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