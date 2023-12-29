Haberler Galatasaray Galatasaray hazır kıta

Galatasaray hazır kıta

Takımda başta Hakim Ziyech olmak üzere 4 eksik var; ancak geniş oyuncu yelpazesi nedeniyle bu sıkıntı olmayacak. İcardi maskeyle oynayacak. Aktürkoğlu, Zaha ve Mertens hücumu destekleyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray hazır kıta

Artık saatlerin kaldığı dev final öncesi Galatasaray'a yıldız ismi Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Son 3 idmana çıkamayan Faslı oyuncu, ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe iletmesinin ardından Fenerbahçe derbisinin kadrosundan çıkartıldı. Ayrıca sarı kırmızılı takımda Davinson Sanchez, Angelino ve Sergio Oliveira da kadroda yer almadı. Fakat geniş oyuncu yelpazesine sahip olan Galatasaray'da bu durum büyük bir sıkıntı doğurmayacak...

ORTADA YİNE TORREIRA VE DEMİRBAY

Dries Mertens, Ziyech'in yokluğunda forvet arkası oynayacak. Teknik patron Okan Buruk, sağ kanatta Zaha, sol tarafta da yine Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek. Aslan'ın süper yıldızı Mauro İcardi ise bugün de takımın en büyük gol silahı olacak. Süper Lig'deki F.Bahçe derbisinde direğe çarpan ve elmacık kemiğinde çatlak oluşan İcardi, finale özel maske ile çıkacak. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay, savunmada Barış, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson ve Boey oynayacak.

5

Süper Kupa maçı 5. kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. Süper Kupa finali daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar olmak üzere 4 kez yurt dışında yapılmıştı.

6

Galatasaray, ilki 2008 yılında olmak üzere 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Cimbom, daha önce oynadığı 3 final maçını ise kaybetti.

DİĞER
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Çalışan emeklilere müjde! 5'er bin TL ikramiye bugün hesaplara yatırıldı | Kimler yararlanacak?
İşte F.Bahçe'nin Süper Kupa muhtemel 11'i!
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!
108 milyonluk süper final!
ATV CANLI İZLE | atv hd izle bugün - Atv frekans bilgileri
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye 5000 TL ödemeleri bugün hesaplarda!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:48
Arsenal evinde kayıp! Arsenal evinde kayıp! 01:17
Arsenal evinde kayıp! Arsenal evinde kayıp! 01:17
Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... 01:01
Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... 00:59
Birghton Tottenham'ı devirdi! Birghton Tottenham'ı devirdi! 00:33
Daha Eski
Birghton Tottenham'ı devirdi! Birghton Tottenham'ı devirdi! 00:32
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! 00:08
F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... 00:08
Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek 00:08
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy hamlesi! Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy hamlesi! 23:59
İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... 23:51