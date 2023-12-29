Galatasaray hazır kıta

Artık saatlerin kaldığı dev final öncesi Galatasaray'a yıldız ismi Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Son 3 idmana çıkamayan Faslı oyuncu, ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe iletmesinin ardından Fenerbahçe derbisinin kadrosundan çıkartıldı. Ayrıca sarı kırmızılı takımda Davinson Sanchez, Angelino ve Sergio Oliveira da kadroda yer almadı. Fakat geniş oyuncu yelpazesine sahip olan Galatasaray'da bu durum büyük bir sıkıntı doğurmayacak...

ORTADA YİNE TORREIRA VE DEMİRBAY

Dries Mertens, Ziyech'in yokluğunda forvet arkası oynayacak. Teknik patron Okan Buruk, sağ kanatta Zaha, sol tarafta da yine Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek. Aslan'ın süper yıldızı Mauro İcardi ise bugün de takımın en büyük gol silahı olacak. Süper Lig'deki F.Bahçe derbisinde direğe çarpan ve elmacık kemiğinde çatlak oluşan İcardi, finale özel maske ile çıkacak. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay, savunmada Barış, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson ve Boey oynayacak.

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Süper Kupa maçı 5. kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. Süper Kupa finali daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar olmak üzere 4 kez yurt dışında yapılmıştı.

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Galatasaray, ilki 2008 yılında olmak üzere 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Cimbom, daha önce oynadığı 3 final maçını ise kaybetti.