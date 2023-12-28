TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray, stratejisini belirledi. Sacha Boey modeli uygulayacak olan sarı-kırmızılılar o ismin peşine düştü. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Premier Lig ekibinde sadece 3 maçta süre aldıktan sonra hiç oynama fırsatı bulamayan genç solak, sarı-kırmızılıların takibine girdi.
Ocak ayında hem Nottingham Forest hem de Arsenal'i ikna etmeye çalışacak yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak.
Yeşil Burun Adaları asıllı Tavares; Benfica, Marsilya, Arsenal gibi dev kulüplerde oynadığı 138 karşılaşmada 8 gol-9 asist gerçekleştirdi.
Portekiz U-21 Milli Takımı'na yükselen 2000 doğumlu bek, 16 müsabakada ağları 1 kez sarstı.
ÇELLO TUTKUNU
26 Ocak 2000 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya gelen Nuno Tavares, küçük yaşlarda çello çalıp müzikle ilgilendi.
Ancak vatandaşı Cristiano Ronaldo hayranlığı ağır basınca ailesinin teşvikiyle Casa Pia'da futbola başladı.
Genç yaşında adım attığı Sporting altyapısının ardından 2017'de Benfica'ya geçti. 2 sezon sonra A Takım'a çıkarak 2021 yazında Arsenal'e transfer oldu.
Geçen dönemi Marsilya'da kiralık oynayan 21 yaşındaki sol bek, bu sezon Nottingham Forest'a kiralık verildi.
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