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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray, stratejisini belirledi. Sacha Boey modeli uygulayacak olan sarı-kırmızılılar o ismin peşine düştü. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:13
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Angelino ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, sol bek takviyesi için de sağ beki Sacha Boey gibi genç ve gelecek vadeden isimlerin peşinde.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Sabah'ta yer alan habere göre bu doğrultuda Aslan, listenin ilk sırasına Nuno Tavares'i yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Bonservisi Arsenal'de olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon başında Nottingham Forest'a kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Premier Lig ekibinde sadece 3 maçta süre aldıktan sonra hiç oynama fırsatı bulamayan genç solak, sarı-kırmızılıların takibine girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Ocak ayında hem Nottingham Forest hem de Arsenal'i ikna etmeye çalışacak yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Yeşil Burun Adaları asıllı Tavares; Benfica, Marsilya, Arsenal gibi dev kulüplerde oynadığı 138 karşılaşmada 8 gol-9 asist gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Portekiz U-21 Milli Takımı'na yükselen 2000 doğumlu bek, 16 müsabakada ağları 1 kez sarstı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

ÇELLO TUTKUNU

26 Ocak 2000 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya gelen Nuno Tavares, küçük yaşlarda çello çalıp müzikle ilgilendi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Ancak vatandaşı Cristiano Ronaldo hayranlığı ağır basınca ailesinin teşvikiyle Casa Pia'da futbola başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Genç yaşında adım attığı Sporting altyapısının ardından 2017'de Benfica'ya geçti. 2 sezon sonra A Takım'a çıkarak 2021 yazında Arsenal'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sol beke Sacha Boey taktiği! O isim gündemde

Geçen dönemi Marsilya'da kiralık oynayan 21 yaşındaki sol bek, bu sezon Nottingham Forest'a kiralık verildi.

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