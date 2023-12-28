TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi yaşanıyor.
Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönme ihtimali merak ediliyor.
İtalyan oyuncu Aston Villa formasıyla bu sezon 20 maçta görev aldı.
24 yaşındaki yıldız, 2 gol katkısı sağladı.
"GİTMEYİ KENDİ İSTEDİ"
Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Okan Buruk "Basından ve sosyal medyadan okuduk. Bir önceki maç ilk 11'de başladı.
Belli bir süre alıyor. Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, bilmiyorum.
Bize gelen bir şey olmadı. Oyuncu, Premier Lig'e isteyerek gitti. Bize gelen bir duyum yok." açıklamasını yapmıştı.
Sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a dönüş ile ilgili sürpriz paylaşım geldi.
İtalyan futbolcunun yakın arkadaşı Galatasaray poşetini tuttuğu fotoğrafı yapyaşırken "Yakında görüşürüz aslanlar" mesajını paylaşırken paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri eklendi.
Arkadaşının paylaşımına emoji ile yanıt veren Zaniolo'nun yanıtı 'Umarım' olarak algılenırken Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Zaniolo'nun yanıtının altına ise sarı kırmızılı taraftarlar geri dönüyor musun sorusunu yöneltti.
İşte Zaniolo'nun paylaşımı.
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