Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 12:28
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Kadıköy'deki derbiden 1 puanla dönen Cimbom puanını 44 yaptı ve averajla takibini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Ezeli rakipler bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönme ihtimali merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

İtalyan oyuncu Aston Villa formasıyla bu sezon 20 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

24 yaşındaki yıldız, 2 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

"GİTMEYİ KENDİ İSTEDİ"

Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Okan Buruk "Basından ve sosyal medyadan okuduk. Bir önceki maç ilk 11'de başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Belli bir süre alıyor. Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, bilmiyorum.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Bize gelen bir şey olmadı. Oyuncu, Premier Lig'e isteyerek gitti. Bize gelen bir duyum yok." açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

Sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a dönüş ile ilgili sürpriz paylaşım geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a geri dönecek mi? Zaniolo'dan flaş paylaşım!

İtalyan futbolcunun yakın arkadaşı Galatasaray poşetini tuttuğu fotoğrafı yapyaşırken "Yakında görüşürüz aslanlar" mesajını paylaşırken paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri eklendi.

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