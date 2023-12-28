Maskeyle çıkacak

Ligde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Dijiku'nun temasıyla direğe çarpan Mauro İcardi, Süper Kupa maçına özel maske ile çıkacak. Elmacık kemiğinde çatlak oluşan Arjantinli yıldız, dün reklam çekimleri sırasında maske ölçüsü verdi. Özel maske İcardi'yi rahatsız etmeyecek şekilde maça kadar hazırlanacak.

HIRS BASTI

F.Bahçe'ye karşı çıktığı ilk iki maçta fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, son karşılaşmada suskun kaldı. Kadıköy'de oynanan derbide etkisiz bir görüntü çizen İcardi, Süper Kupa finalinde golleriyle ön plana çıkmak istiyor. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takım karşısında oynadığı son maçta oldukça zor anlar yaşamış ve gözünde morluk oluşmuştu. Hırs yapan İcardi, Okan Buruk'a finalde gol ya da goller atarak kupayı takımına getireceğine dair söz verdi.

FENOMEN

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, toplamda 16 milyonun üzerinde takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak dikkati çekiyor. Kariyerinde Barcelona, Sampdoria, İnter ve Paris Saint-Germain formalarını giyen 30 yaşındaki İcardi'yi, İnstagram'da 11,7, Facebook'ta 3,2, X'te ise 1,4 milyon kişi takip ediyor.