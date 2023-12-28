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İstikrar abidesi

Galatasaray’ın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 17’sinde de forma giyen Fransız futbolcu, bin 530 dakika sahada kaldı. Mücadeleci futboluyla büyük alkış aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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İstikrar abidesi

Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Sacha Boey oldu. 44 puan toplayan ve Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer alan Cimbom ligin ilk bölümünde 32 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Süper Lig'in ilk bölümünde Okan Buruk'un vazgeçilmesi Sacha Boey oldu. Başarılı savunma oyuncusu, sarıkırmızılı takımın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 17'sinde de forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey'i 17 maçta bin 464 dakika ile Mauro İcardi, 16 müsabakada bin 410 dakika ile Fernando Muslera, 16 karşılaşmada bin 370 dakika ile Lucas Torreira ve 17 maçta bin 314 dakika ile Kerem Aktürkoğlu takip etti.

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